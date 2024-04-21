В Татарстане за неделю в ДТП погибли девять человек

Девять человек погибли на дорогах Татарстана за эту неделю. Статистика ДТП в буквальном смысле получила сильный разгон, начальник ГИБДД собрал эксренную пресс-конференцию, и сообщил на дорогах усилят патрули, в воздух поднимут аэростаты.
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