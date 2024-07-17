Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 492 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Роман В
    Дело не в футболке. И даже не в этих одичалых из Азии. Проблема в самой российской власти, которая все это устроила. ...Розовая футболка ...
  • Владимир Тихомиров
    Просто России дают понять,что у них другая страна.Ну,конечно, не тогда,когда получают бюджетные средства или там каки...«Задницу не откры...
  • Иван Иванов
    Дикари....«Задницу не откры...

"Трамп - не о мирных переговорах, он - об ультиматумах, которые будет выставлять и нам и Киеву. Он не привык к языку дипломатии, он привык «идти по трупам» и брать свое силой"

"Трамп - не о мирных переговорах, он - об ультиматумах, которые будет выставлять и нам и Киеву. Он не привык к языку дипломатии, он привык «идти по трупам» и брать свое силой"

Не по словам их, а по делам. ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Мало ли что он раньше говорил.Трамп по своего первого избрания тоже много чего говорил - и про Путина, и про налаживание отношений с Россией, а потом взял и всё переиграл, и первым начал оружие на Украину поставлять, и дипломатические отношения разрушать начал, и консульства при нём поотбирали, и санкций понакладывали.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
dverry garry
Чувачок, а консульства начали еще при негритенке Обамке ущемлять......
Ответить
1 час.
dverry garry
Ты знаешь ПОЧЕМУ нельзя женщину на улице поиметь???? Такие советчики как ты своими советами заебут
Ответить
1 час.
Анфиса Иванова
&quot; На другом - властная фигура, которая демонстрирует хладнокровную уверенность и готовность бороться....&quot;  На его фасаде лица откровенно написан характер - дикий бык !!
Ответить
53 мин.

Картина дня

наверх