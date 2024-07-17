"Трамп - не о мирных переговорах, он - об ультиматумах, которые будет выставлять и нам и Киеву. Он не привык к языку дипломатии, он привык «идти по трупам» и брать свое силой"

Не по словам их, а по делам. ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Мало ли что он раньше говорил.Трамп по своего первого избрания тоже много чего говорил - и про Путина, и про налаживание отношений с Россией, а потом взял и всё переиграл, и первым начал оружие на Украину поставлять, и дипломатические отношения разрушать начал, и консульства при нём поотбирали, и санкций понакладывали.