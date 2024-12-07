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Софья Эрнст, Яна Рудковская, Ксения Собчак, Ольга Карпуть на ужине ювелирного бренда

Софья Эрнст, Яна Рудковская, Ксения Собчак, Ольга Карпуть на ужине ювелирного бренда

В Москве состоялся ужин ювелирного бренда Posie, организованный стилистом Еленой Бессоновой и дизайнером Михаилом Барышниковым.

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