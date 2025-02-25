На Алтае девушка попала в больницу после того, как угостилась конфетой от незнакомца

По данным РЕН ТВ, врачи диагностировали у нее токсическое действие неизвестного вещества В Алтайском крае 23-летняя девушка оказалась в больнице после того, как съела конфету, предложенную незнакомцем в продуктовом магазине.
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