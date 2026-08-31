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Спорт Уик-Энд

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Глушаков о ничьей «Спартака» с «Оренбургом»: «Чемпионство кроется именно в таких матчах…»

Глушаков о ничьей «Спартака» с «Оренбургом»: «Чемпионство кроется именно в таких матчах…»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился с «СЭ» мнением о ничьей красно-белых с «Оренбургом» (1:1) в матче 6-го тура РПЛ.

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