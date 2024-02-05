Слова «переворот» и «мятеж» стали очень популярными среди комментаторов ситуации на Украине Фото: © AFP 2024 / Sergei Supinsky Чем дальше развивается открытый конфликт между Владимиром Зеленским и генералом Валерием Залужным, тем чаще обсуждаются сценарии силового отстранения украинского президента с его поста.
Возможет ли переворот на Украине?
Комментарии
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E
Ed
Тот же вопрос - кто платит и сколько? Для пиндосов ставка самая низкая, для России наоборот!
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17 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Народ укропии запуган ,РАЗОБЩЁН и деморализован...А большинство просто с засраными мозгами и зомбированы УкрВРУСМИ.....
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16 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Хохол безплатно на площадь не пойдёт.
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9 час.
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