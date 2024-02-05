Возможет ли переворот на Украине?

Слова «переворот» и «мятеж» стали очень популярными среди комментаторов ситуации на Украине Фото: © AFP 2024 / Sergei Supinsky Чем дальше развивается открытый конфликт между Владимиром Зеленским и генералом Валерием Залужным, тем чаще обсуждаются сценарии силового отстранения украинского президента с его поста.