Мышь не проскочит. Как на Алтае закупали дорогие лекарства против рака в "Алвитфарм"

Главный врач алтайского онкодиспансера рассказал, как клиника оказалась заложником системы, и почему сейчас подобное больше невозможно На прошлой неделе Алтайский край всколыхнула ситуация с поставкой недоброкачественных лекарств под видом оригинальных препаратов, которую осуществила компания "Алвитфарм" для алтайского онкодиспансера.