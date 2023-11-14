Мышь не проскочит. Как на Алтае закупали дорогие лекарства против рака в "Алвитфарм"

Главный врач алтайского онкодиспансера рассказал, как клиника оказалась заложником системы, и почему сейчас подобное больше невозможно На прошлой неделе Алтайский край всколыхнула ситуация с поставкой недоброкачественных лекарств под видом оригинальных препаратов, которую осуществила компания "Алвитфарм" для алтайского онкодиспансера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии