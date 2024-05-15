БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Аляска во время войны. 1942 год

Аляска во время войны. 1942 год

Ситуация после Перл-Харбора Американцы поняли, что Аляска точно будет важным театром военных действий после того, как Япония напала на Перл-Харбор и показала, что планирует хозяйничать во всей акватории Тихого океана.

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