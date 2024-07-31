Обнаружена ключевая роль молний в возникновении жизни

Ученые Гарвардского университета обнаружили доказательства того, что удары молний от облаков к земле могли сыграть ключевую роль в формировании строительных молекулярных блоков для возникновения жизни на Земле.
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