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ИА Регнум

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В Волчанском котле ВСУ превратились в разрозненные банды без командования

В Волчанском котле ВСУ превратились в разрозненные банды без командования

ВСУ в Волчанском котле Харьковской области лишились единого управления между командирами и пехотой. Из-за потери взаимодействия они распались на «разрозненные банды».

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