Бананы могут начать использовать для борьбы с пластиковым мусором

Ученые из университета Южной Дакоты в Соединенных Штатах Америки выступили с предложением использовать банановую кожуру для создания биоразлагаемых упаковочных пленок, заменив порядка 40% всего создаваемого пластика.
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