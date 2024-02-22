Медведев заявил, что Байден является «бесполезным старикашкой» в маразме

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в четверг, 22 февраля, назвал президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена "бесполезным старикашкой", который находится в маразме.
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