Медвежий угол
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Медвежий угол

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В России нашли способ бороться с нелегальным проживанием мигрантов

В России нашли способ бороться с нелегальным проживанием мигрантов

Политинформация Бизнес структуры России способны быстро выстроить соответствующую инфраструктуру, нужную для проживания сотрудников.

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Комментарии
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Nikolay Zakharov
Запретить азиатам работать в торговле и сфере обслуживания в России,тогда на 80% их проживание у нас сократится. Только вахта, со устройством для них жилья и обязательная охрана и вахтёры в городках.
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2 час.
КП
Ксения Павлова
Всё верно, но хаОс пишется через О🤣
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1 час.
Михаил Молчев
Совершенно верно, гнать черножопых  метлой поганой!
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5 мин.

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