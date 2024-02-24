Политинформация Бизнес структуры России способны быстро выстроить соответствующую инфраструктуру, нужную для проживания сотрудников.
В России нашли способ бороться с нелегальным проживанием мигрантов
Комментарии
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Nikolay Zakharov
Запретить азиатам работать в торговле и сфере обслуживания в России,тогда на 80% их проживание у нас сократится. Только вахта, со устройством для них жилья и обязательная охрана и вахтёры в городках.
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2 час.
КП
Ксения Павлова
Всё верно, но хаОс пишется через О🤣
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1 час.
Михаил Молчев
Совершенно верно, гнать черножопых метлой поганой!
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5 мин.
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