Россия заняла пятое место в топе стран с самыми большими запасами золота. Полный перечень стран с крупнейшими золотыми запасами опубликовал РБК.
Назван топ стран с самыми большими запасами золота
Комментарии
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Андрей Шишинов
"На первом месте находится США с резервом в 8133,46 тонны." Ну это ещё бабушка надвое сказала. Проверить то никто не может, сколько реально золота в форт-нокс. Даже похоже президент сша не может. Не пускают его туда как кота приблудного.
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