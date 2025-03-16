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Назван топ стран с самыми большими запасами золота

Назван топ стран с самыми большими запасами золота

Россия заняла пятое место в топе стран с самыми большими запасами золота. Полный перечень стран с крупнейшими золотыми запасами опубликовал РБК.

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Комментарии
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Андрей Шишинов
&quot;На первом месте находится США с резервом в 8133,46 тонны.&quot;   Ну это ещё бабушка надвое сказала. Проверить то никто не может, сколько реально золота в форт-нокс. Даже похоже президент сша не может. Не пускают его туда как кота приблудного.
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