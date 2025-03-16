Назван топ стран с самыми большими запасами золота

Андрей Шишинов

"На первом месте находится США с резервом в 8133,46 тонны." Ну это ещё бабушка надвое сказала. Проверить то никто не может, сколько реально золота в форт-нокс. Даже похоже президент сша не может. Не пускают его туда как кота приблудного.