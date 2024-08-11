Кургинян: Мадуро не может не иметь отношений с нефтяными магнатами США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро безусловно имеет некие связи с американскими нефтяными магнатами, поскольку они заинтересованы в венесуэльской нефти, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 9 августа в передаче «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».