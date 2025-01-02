Гололедица и снег: петербуржцам рассказали о погоде в четверг

Температура воздуха составит минус 3…минус 5 градусов Сегодня, 2 января, в Петербурге будет ощущаться воздействие тыловой части циклонического вихря, который движется на северо-восток к Вологодской области.
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