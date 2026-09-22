Почему проект #заплатизадругого важен для развития долгового консультирования?

Рынок услуг вокруг долгов граждан стоит в развилке. С одной стороны — закручивание гаек. С 1 января 2026 года статья 28.
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