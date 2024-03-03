Царьград Фото: коллаж Царьграда. "Надо сворачивать лавочку с этой войной", - заявил основатель американской ЧВК Blackwater Эрик Принс.
"Русского медведя не завалить": Глава американской ЧВК предложил отдать России "что угодно"
Комментарии
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Леонид Руси
Во всём виновата западная хищническая натура. Они охотники и грабители. Но против такой силы как у нас, у них нет главного... мозгов. ))) Примитивный запад не может нас просчитать, а мы его легко просчитываем. Они даже к Сатане обращаются за помощью потому, что знают, что с нами Бог! Значит партию мы выиграем всегда.
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14 час.
Severyanin
Всё это шакальё, как у Киплинга, собралось в стаю. Нищая и голодная проебалтика, с изнасилованной европой спят и видят, как будут делить ресурсы России. Этот извращённый примитивизм элиток гомосексуального запада приведёт его к поражению. Уже сейчас прослеживается тенденция захвата территорий отупевшей от безнаказанности европки. Они проиграли нам, даже не вступив с нами в войну. 99% извращённого населения даже не понимают, куда они вляпались, влезая в конфликт на окраине. Когда начнут прилетать бомбы на их тупые головы, они будут кричать: А нас за шо?
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12 час.
Юрий Кушнарев
думаете амер,живущий войной говорит это искренне? Обычный их приём -остановить,довооружить,пополнить новым мясом,в т. поляками,прибалтами и прочей сволочью и снова война.Они не угомонятся,пока не будут разрушены их страны.Только и мы кровью умоемся.
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12 час.
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