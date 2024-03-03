"Русского медведя не завалить": Глава американской ЧВК предложил отдать России "что угодно"

Леонид Руси Во всём виновата западная хищническая натура. Они охотники и грабители. Но против такой силы как у нас, у них нет главного... мозгов. ))) Примитивный запад не может нас просчитать, а мы его легко просчитываем. Они даже к Сатане обращаются за помощью потому, что знают, что с нами Бог! Значит партию мы выиграем всегда.

Severyanin Всё это шакальё, как у Киплинга, собралось в стаю. Нищая и голодная проебалтика, с изнасилованной европой спят и видят, как будут делить ресурсы России. Этот извращённый примитивизм элиток гомосексуального запада приведёт его к поражению. Уже сейчас прослеживается тенденция захвата территорий отупевшей от безнаказанности европки. Они проиграли нам, даже не вступив с нами в войну. 99% извращённого населения даже не понимают, куда они вляпались, влезая в конфликт на окраине. Когда начнут прилетать бомбы на их тупые головы, они будут кричать: А нас за шо?