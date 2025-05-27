Эксперт заявил, что ПВО России способна перехватить немецкие ракеты Таurus

Оценку способности ПВО Росси поражать немецкие ракеты средней дальности Таurus, дал первый зампред оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС России Виктор Бондарев, в своем заявлении от 27 мая для РИА Новости.
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