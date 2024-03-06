Сомнолог Царева: будильник нужно ставить на одно время в будни и выходные

Сомнолог Елена Царева посоветовала устанавливать будильник на одно время и в будни, и в выходные. Кроме того, важно вставать с первым сигналом устройства, отметила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
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