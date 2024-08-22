"Подмосковье – это вам не США, здесь чужаков не любят." Родниной ответили на ее оскорбительные выпады

Ну что, друзья, сегодня я решил поделиться с вами историей, которая заставляет задаться вопросом: а не слишком ли кто-то взбрел себе в голову, когда решил, что стоит выше других? Это история о том, как некоторые известные личности, включая депутатов, решили, что они - не просто глас народа или его избранная элита, но что-то вроде высшего сорта человечества.