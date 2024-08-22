"Подмосковье – это вам не США, здесь чужаков не любят." Родниной ответили на ее оскорбительные выпады

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Ну что, друзья, сегодня я решил поделиться с вами историей, которая заставляет задаться вопросом: а не слишком ли кто-то взбрел себе в голову, когда решил, что стоит выше других? Это история о том, как некоторые известные личности, включая депутатов, решили, что они - не просто глас народа или его избранная элита, но что-то вроде высшего сорта человечества.

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Комментарии
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Наталья Радостева
Коммунисты пригрели, ибо давно чхать хотели на народ. Поставят галочку против - и в кассу за поллимоном в месяц. Ни те попыток референдума, ни призывов к народу... - предатели...
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11 час.
РР
Рустик Рыксиев
А зачем нужны депутаты? Деньги получать. И всё.
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11 час.
ЛГ
Любовь Гудаева
😱😱Неужели это Роднина?
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5 час.

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