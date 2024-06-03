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Business Insider: в США могут вторгнуться канадские свиньи и нанести ущерб

Business Insider: в США могут вторгнуться канадские свиньи и нанести ущерб

Свиньи из Канады могут стать серьезной угрозой для США. Об этом сообщило издание Business Insider. «Исследователи предупреждают, что канадские „суперсвиньи“ могут вскоре вторгнуться на территорию США и нанести ущерб в миллионы долларов», — сказано в публикации.

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