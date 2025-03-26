Лавров: Зеленский понимает, что дни его правления сочтены Президент Украины Владимир Зеленский понимает, что его дни на посту сочтены, заявил Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Первому каналу».
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