Рубио выразил соболезнования в связи с жертвами подрывов ж/д инфраструктуры

Руководитель Государственного департамента Соединенных Штатов Марко Рубио в ходе состоявшейся телефонной беседы с главой министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выразил искренние соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях.