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Рубио выразил соболезнования в связи с жертвами подрывов ж/д инфраструктуры

Рубио выразил соболезнования в связи с жертвами подрывов ж/д инфраструктуры

Руководитель Государственного департамента Соединенных Штатов Марко Рубио в ходе состоявшейся телефонной беседы с главой министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выразил искренние соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях.

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Комментарии
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ДЗ
Дмитрий Зайцев
Лицемерное животное. Поставлять оружие и соболезновать тем, кого убили из этого оружия. Гори в аду.
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