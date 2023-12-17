В МИД РФ назвали преждевременным обсуждение ввода миротворцев ООН в Газу

Пока идет военная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Газе и продолжаются израильские рейды на Западном берегу реки Иордан, обсуждать вопрос ввода в зону конфликта миротворческих сил Организации Объединённых Наций (ООН) преждевременно.
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