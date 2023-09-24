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Конвертеры озона – обязательная составляющая системы безопасности всех самолетов

Конвертеры озона – обязательная составляющая системы безопасности всех самолетов

﻿﻿Преобразователи озона – обязательный компонент системы безопасности всех самолетов Прототип Sukhoi Superjet 100, совершивший первый успешный полет в августе, был оснащен двумя преобразователями озона, изготовленными химиками Томского государственного университета (ТГУ) и сотрудниками Инженерно-химического технологического центра (ИТЦ).

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