Конвертеры озона – обязательная составляющая системы безопасности всех самолетов

Преобразователи озона – обязательный компонент системы безопасности всех самолетов Прототип Sukhoi Superjet 100, совершивший первый успешный полет в августе, был оснащен двумя преобразователями озона, изготовленными химиками Томского государственного университета (ТГУ) и сотрудниками Инженерно-химического технологического центра (ИТЦ).
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