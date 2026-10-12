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Медицина 2.0

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Врач объяснила, что происходит с организмом, если есть рыбу два-три раза в неделю

Врач объяснила, что происходит с организмом, если есть рыбу два-три раза в неделю

Рыба в рационе снижает риск болезней сердца и сосудов. Об этом «Чемпионату» рассказала врач-эндокринолог и диетолог медицинского центра «Юниклиник» Наталия Шведова.

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