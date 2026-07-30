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Царьград

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МВД выявило законность заправки автомобиля в Пензе без очереди

МВД выявило законность заправки автомобиля в Пензе без очереди

В Пензе женщина была обвинена в незаконном использовании ребенка-инвалида для заправки вне очереди. Однако проверка МВД показала, что мать ребенка также находилась в автомобиле, подтверждая законность действий женщины.

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