МВД выявило законность заправки автомобиля в Пензе без очереди

В Пензе женщина была обвинена в незаконном использовании ребенка-инвалида для заправки вне очереди. Однако проверка МВД показала, что мать ребенка также находилась в автомобиле, подтверждая законность действий женщины.
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