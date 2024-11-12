Трамп назначил главой ЦРУ бывшего директора национальной разведки

Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, объявил о назначении Джона Рэтклиффа, ранее занимавшего пост главы национальной разведки, директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ).
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