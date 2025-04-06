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Царьград

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Уничтожены на подлёте. ВСУ атаковали беспилотника три юго-западных региона России

Уничтожены на подлёте. ВСУ атаковали беспилотника три юго-западных региона России

Министерство обороны РФ сообщило об атаке украинских беспилотников на три российских региона. Силы ПВО сработали штатно, уничтожив дроны противника.

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