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Это умора: новые и самые смешные мемы про “голую вечеринку” Насти Ивлеевой

Это умора: новые и самые смешные мемы про “голую вечеринку” Насти Ивлеевой

“Голая” вечеринка блогерши Насти Ивлеевой, которая состоялась в ночь на 21 декабря в столичном клубе “Мутабор”, и публичные извинения приглашенных артистов после “вакханалии” стали самым обсуждаемым событием прошедшей недели.

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Комментарии
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Николай Гончаров
Вот убогие: двери путают, обносились бедолажки, одеть нечего...
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