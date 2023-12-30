Это умора: новые и самые смешные мемы про “голую вечеринку” Насти Ивлеевой

“Голая” вечеринка блогерши Насти Ивлеевой, которая состоялась в ночь на 21 декабря в столичном клубе “Мутабор”, и публичные извинения приглашенных артистов после “вакханалии” стали самым обсуждаемым событием прошедшей недели.