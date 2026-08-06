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Живая Кубань

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К 2200 году — 4 миллиарда: учёные предлагают сократить население Земли вдвое. Каким образом?

К 2200 году — 4 миллиарда: учёные предлагают сократить население Земли вдвое. Каким образом?

К 2200 году — 4 миллиарда: учёные предлагают сократить население Земли вдвое. Каким образом?Авторы свежего исследования предлагают миру задуматься о будущем: к концу XXII века сократить население Земли с 8,3 до 4 миллиардов человек.

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