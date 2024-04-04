В Тамбовской области назвали сроки начала весенней охоты на пернатую дичь

С 5 апреля в Тамбовской области официально открывается весенний сезон охоты на пернатую дичь. В Томской области, а именно в её третьей зоне, которая включает Александровский и Каргасокский районы, охотничий период будет длиться с 6 по 15 мая.
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