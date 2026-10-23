How well did you pay attention to the political news this week? Take the quiz and find out. Keep reading with a Political Wire membership Members get Taegan Goddard’s analysis, every feature on the site and no ads.
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