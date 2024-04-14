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Нам с ними жить?

Нам с ними жить?

Виктор Анисимов  Сейчас из всех утюгов нам пытаются внушить идею понравиться украинцам. "Нам с ними жить" - внушают нам беглые украинские блогеры и просравшие свою страну политики, и поэтому мы должны заранее позаботиться о том чтобы нас украинцы возлюбили после того как мы их победим.

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Комментарии
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Андрей Кобелев
Буферная зона однозначно будет. При малейшем подозрении лишать гражданства и выселять туда., но жестко контролировать. Когда надо будет выживать, то до бредовых идей не будет времени.
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3 час.
Нина Грекова
Есть самый простой выход из этой ситуации - предлагаю, всем украинцам (кому русские не по душе и не нравится Россия), в Европу к своим соотечественникам, вы же расползлись по всей Европе, вот и поезжайте туда. А Россия НА  СВОИХ  ЗЕМЛЯХ - будет строить свою русскую жизнь, без нацистов и без озлобленных, хитрожопых и продажных хохлов.
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46 мин.
Сергей Сидоров
Преступления совершенные гражданами украины против России безмерны. И этим гражданам нужно будет очень долго замаливать свои &quot;дела&quot; перед народами России, в том числе и этническими украинцами живущими здесь в России.
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41 мин.

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