Нам с ними жить?

Андрей Кобелев Буферная зона однозначно будет. При малейшем подозрении лишать гражданства и выселять туда., но жестко контролировать. Когда надо будет выживать, то до бредовых идей не будет времени.

Нина Грекова Есть самый простой выход из этой ситуации - предлагаю, всем украинцам (кому русские не по душе и не нравится Россия), в Европу к своим соотечественникам, вы же расползлись по всей Европе, вот и поезжайте туда. А Россия НА СВОИХ ЗЕМЛЯХ - будет строить свою русскую жизнь, без нацистов и без озлобленных, хитрожопых и продажных хохлов.