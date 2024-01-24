"Онижедети"?! Детали скандала с арестом в Питере

Когда-же эту чурбанскую нечисть начнуть гнать из страны,хоть паспортом хоть без паспорта

Galina Bobryasheva

Людей, которые предоставляют площадки для такого отребья, наказывать в первую очередь! А этого дебила вместе с его мамой гнать вон из страны! Беглов как-нибудь отреагировал или будем продолжать превращать Санкт-Петербург в помойку?