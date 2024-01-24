А у нас публичный мат, наверное, глядишь, уже законом разрешен. Ну, министр культуры Любимова прямо так взяла и написала, свеженький такой демократический приказ.
"Онижедети"?! Детали скандала с арестом в Питере
Комментарии
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salnikovoleg salnikov
Когда-же эту чурбанскую нечисть начнуть гнать из страны,хоть паспортом хоть без паспорта
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22 час.
Galina Bobryasheva
Людей, которые предоставляют площадки для такого отребья, наказывать в первую очередь! А этого дебила вместе с его мамой гнать вон из страны! Беглов как-нибудь отреагировал или будем продолжать превращать Санкт-Петербург в помойку?
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21 час.
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