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«Живая пассажирка лучше пакостной картинки»: земляки таксиста-онаниста объяснили мотивы. «Джамшид выбрал меньшее зло»

«Живая пассажирка лучше пакостной картинки»: земляки таксиста-онаниста объяснили мотивы. «Джамшид выбрал меньшее зло»

По дороге в ветеринарку жительница Химок заметила, что водитель вызванного ею такси комфорт-класса самоудовлетворяется.

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Комментарии
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чурки
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