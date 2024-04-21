«Живая пассажирка лучше пакостной картинки»: земляки таксиста-онаниста объяснили мотивы. «Джамшид выбрал меньшее зло»

По дороге в ветеринарку жительница Химок заметила, что водитель вызванного ею такси комфорт-класса самоудовлетворяется.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В Питере многонациональные опера избили и пытали только что вернувшегося с передовой ветерана СВО
- "Семья абу-бандитов избила одну из мам прямо на детской площадке — пока бабуин держал пострадавшую за волосы, его жена наносила женщине удары по лицу"
- Беглов попал на карандаш. Сначала Путин спросил его за результат, а теперь и Патрушев подключился по мигрантам
Свежие комментарии