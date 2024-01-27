Блог АМАРАНТ Закон принят в первом чтении. Во 2-м будет поправка. -Проверить все "дарения" фигурантов! Схитрить не получится? ● Нынешних мер недостаточно.
Схитрить не получится? Конфисканты перекидывают активы на родню
Комментарии
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Nikolay Zakharov
Мне непонятна вообще роль сената,проверять утвержденный Думой закон,там сидят от регионов голимые дельцы-коррумпированные. У нас есть структура конституционный суд,вот и возложить на него юридически выверенные законы, с последующим подписанием президентом. Сколько денег с'экономится и от скольки бездельников страна избавится. Задумайтесь управленцы страны,пора думать нужном направлении для страны,а не наоборот.
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10 час.
Александр Ляшенко
Шаргунов "косметикой" увлёкся.перекрашивается, а как топил за народ на ТВ!
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2 час.
Александр Попов
КОШМАРИТЬ ФУФЛОМЁТОВ давно пора.
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43 мин.
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