Медвежий угол
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Медвежий угол

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Схитрить не получится? Конфисканты перекидывают активы на родню

Схитрить не получится? Конфисканты перекидывают активы на родню

Блог  АМАРАНТ Закон принят в первом чтении. Во 2-м будет поправка. -Проверить все "дарения" фигурантов! Схитрить не получится? ● Нынешних мер недостаточно.

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Комментарии
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Nikolay Zakharov
Мне непонятна вообще роль сената,проверять утвержденный Думой закон,там сидят от регионов голимые дельцы-коррумпированные. У нас есть структура конституционный суд,вот и возложить на него юридически выверенные законы, с последующим подписанием президентом. Сколько денег с&#39;экономится и от скольки бездельников страна избавится. Задумайтесь управленцы страны,пора думать нужном направлении для страны,а не наоборот.
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Александр Ляшенко
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