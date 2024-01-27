Схитрить не получится? Конфисканты перекидывают активы на родню

Nikolay Zakharov

Мне непонятна вообще роль сената,проверять утвержденный Думой закон,там сидят от регионов голимые дельцы-коррумпированные. У нас есть структура конституционный суд,вот и возложить на него юридически выверенные законы, с последующим подписанием президентом. Сколько денег с'экономится и от скольки бездельников страна избавится. Задумайтесь управленцы страны,пора думать нужном направлении для страны,а не наоборот.