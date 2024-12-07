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Fitch Ratings подтвердило рейтинг Украины на уровне ограниченного дефолта

Fitch Ratings подтвердило рейтинг Украины на уровне ограниченного дефолта

Global Look Press/ imago stock&people Международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне "RD", который соответствует состоянию ограниченного дефолта.

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