Fitch Ratings подтвердило рейтинг Украины на уровне ограниченного дефолта

Global Look Press/ imago stock&people Международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне "RD", который соответствует состоянию ограниченного дефолта.
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