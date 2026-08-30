Черкас о словах Ларионова про миссию привезти Кубок Гагарина в Петербург: «Подобран качественный состав, так что у СКА других задач быть не может»

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас высказался о перспективах клуба в сезоне-2026/27. Ранее главный тренер СКА Игорь Ларионов на презентации состава команды заявил , что миссия игроков – привезти Кубок Гагарина в Петербург.
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