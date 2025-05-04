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Царьград

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Генерал Попов осуждён. Бойцы не молчат: Что на самом деле скрывается за делом "Спартака"?

Генерал Попов осуждён. Бойцы не молчат: Что на самом деле скрывается за делом "Спартака"?

Пока шло следствие по делу генерала Попова, на этой теме кто только не пиарился. Но после оглашения судебного приговора "Спартаку" в его защиту высказались лишь несколько топовых военблогеров и военкоров.

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Игорь Васиков
Воровство во время войны - измена!
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