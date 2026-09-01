🇷🇺🔥🇺🇦Ночью армией России нанесен массированный удар по объектам врага в Киеве и Одессе - Минобороны ▪️Высокоточным оружием и ударными БПЛА большой дальности поражены: ➖ предприятия военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов в Киеве и области, задействованные в производстве ракетных, беспилотных систем, комплектующих к ним и обеспечении топливом ВСУ; ➖ объекты инфраструктуры в Одессе и области, портах «Одесса» и «Черноморск», используемые для хранения грузов военного назначения, горюче-смазочных материалов и обеспечивающие функционирование украинских портов.