Британский король открыл пиццерию

Мировые СМИ откровенно подтрунивают над королем Великобритании Карлом III – пока мир сотрясают кризисы, вызванные изменением геополитической обстановки, британский монарх занимается открытием собственной пиццерии.
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