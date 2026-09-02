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Мобильные платежи в Китае для иностранцев: интеграция с PayPal и кошельками Азии

Мобильные платежи в Китае для иностранцев: интеграция с PayPal и кошельками Азии

Американец, прилетающий в международный аэропорт Шэньчжэнь Баоань в провинции Гуандун, теперь может купить кофе через PayPal.

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