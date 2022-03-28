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Сбер начал выдачу электронных подписей

Сбер начал выдачу электронных подписей

Сбер одемс из первых среди банков начал бесплатную регистрацию усовершенствованной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) Федеральной налоговой службы для предпринимателей и юридических лиц.

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