Культуромания
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Культуромания

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Художник пригрозил уничтожить картины стоимостью $45 млн, если Ассанжа не освободят

Художник пригрозил уничтожить картины стоимостью $45 млн, если Ассанжа не освободят

Родившийся в России и проживающий во Франции Художник Андрей Молодкин пригрозил уничтожить 16 картин стоимостью около 45 млн долларов в случае, если основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа не выпустят на свободу.

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