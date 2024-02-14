Художник пригрозил уничтожить картины стоимостью $45 млн, если Ассанжа не освободят

Родившийся в России и проживающий во Франции Художник Андрей Молодкин пригрозил уничтожить 16 картин стоимостью около 45 млн долларов в случае, если основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа не выпустят на свободу.
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