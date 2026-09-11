Депутат Селезнев предложил сократить рабочую неделю для родителей на два часа

Депутат Госдумы Валерий Селезнев предложил сократить рабочую неделю для родителей несовершеннолетних детей на два часа без уменьшения зарплаты.
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