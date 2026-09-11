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Татар-информ

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Депутат Селезнев предложил сократить рабочую неделю для родителей на два часа

Депутат Селезнев предложил сократить рабочую неделю для родителей на два часа

Депутат Госдумы Валерий Селезнев предложил сократить рабочую неделю для родителей несовершеннолетних детей на два часа без уменьшения зарплаты.

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