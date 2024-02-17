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Джо Байден поручил срочно вступить в прямой диалог с Москвой из-за «угрозы нацбезопасности», — Кирби

Джо Байден поручил срочно вступить в прямой диалог с Москвой из-за «угрозы нацбезопасности», — Кирби

Джо Байден поручил срочно вступить в прямой диалог с Москвой из-за «угрозы нацбезопасности», — Кирби Алиса БронскаяДжо Байден, глава американского государства, срочно приказал начать диалог с Россией в связи с предполагаемой разработкой ею противоспутникового оружия.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Срочно это так же как бегает дед Спотыкач?
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13 час.

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