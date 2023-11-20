МЧС России самолетом Ил-76 доставит очередную партию помощи сектору Газа

Из Махачкалы вылетел самолет Ил-76 с гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. В зону палестино-израильского конфликта груз передадут через Египетское общество Красного Полумесяца, сообщило МЧС России.
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