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Украина должна внимательно выбирать национальных героев – Сикорский

Украина должна внимательно выбирать национальных героев – Сикорский

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина сама определяет, кого считать национальными героями, однако при выборе исторических деятелей следует учитывать возможную реакцию других стран.

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