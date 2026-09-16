Украина должна внимательно выбирать национальных героев – Сикорский

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина сама определяет, кого считать национальными героями, однако при выборе исторических деятелей следует учитывать возможную реакцию других стран.
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